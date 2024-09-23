Жителя Магадана отправили в колонию на 7 лет за комментарии в интернете

Жителя Магадана посадили на семь лет за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия, с 1 октября по 30 декабря 2023 года обвиняемый неоднократно оставлял комментарии на одном из новостных ресурсов, в них он призывал к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывал и пропагандировал терроризм. В конце концов на публикации обратили внимание сотрудники УФСБ.

Суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии общего режима. Осужденного также лишили права размещать обращения и иные материалы в соцсетях на пять лет.

В начале сентября стало известно, что уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против советского диссидента Скобова. Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале историка. Скобову 66 лет. В 1970–1980-е годы он привлекался к уголовной ответственности по статье об антисоветской агитации. В 90-е протестовал против войны в Чечне. 22 марта 2024 года Скобов был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Ранее по той же статье осудили россиянку, мечтавшую о возрождении СССР.