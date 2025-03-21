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Врач рассказала о главных полезных свойствах кефира

Врач Павлова: кефир поможет укрепить иммунитет
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Кефир является традиционным продуктом русской кухни, который может считаться напитком долгожителей. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, в нем есть лактобактерии — пребиотики, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета. Помимо этого, кефир полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку сдерживает рост плохого холестерина.

«Полезен кефир для пожилых людей, поскольку благодаря правильному сочетанию жиров и витаминов, кальций из кефира хорошо усваивается, что способствует профилактике остеопороза. В целом, для пожилых людей кефир намного полезнее молока не только за счет того, что регулирует перистальтику кишечника, но и потому, что казеины молока из него лучше усваиваются», — отметила Павлова.

Врач добавила, что в напитке содержатся белки, которые легко усваиваются, а также витамины C, A, PP, D, группы B, холин и бета-каротин.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что кефир полезен в любом возрасте и в особенности для пожилых людей, так как помогает в профилактике целого ряда заболеваний, включая рак.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут снять стресс и тревожность.

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