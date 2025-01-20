Пожилым россиянам посоветовали пить кефир

Кефир — это уникальный продукт, который можно назвать «российским суперфудом». Он полезен в любом возрасте и в особенности для пожилых людей, так как помогает в профилактике целого ряда заболеваний, включая рак, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она отметила, что кефир отличается от других кисломолочных продуктов, так как в нем содержатся не только молочнокислые бактерии. Его главным компонентом является кефирный гриб, который является симбиозом трех видов микроорганизмов: собственно грибов (специфических дрожжевых клеток), молочнокислых бактерий и уксусно-кислых бактерий.

«За счет того, что кефирный гриб расщепляет молочную кислоту не только молочно-кислым, но и спиртовым брожением, продукт отличается от обычных кисломолочных продуктов. Как правило, он кислее на вкус и содержит другие вещества, кроме тех, которые есть в обычных кисломолочных продуктах», — уточнила Михалева.

Говоря о пользе кефира, она отметила, что белок в нем уже частично расщеплен на аминокислоты, соответственно он намного более легко усваивается, чем из обычного цельного молока. Кроме того, кефир — это источник витаминов, в нем есть большинство водорастворимых витаминов (кроме витамина С), а также витамин A.

«В кефире присутствуют органические кислоты, которые обладают антисептическим свойством и подавляют рост патологической микрофлоры в кишечнике, защищая от развития дисбактериоза. И сами бактерии, которые находятся в этом продукте, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, тем самым способствуя развитию полезной микрофлоры. А микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета. Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунная система ослабевает», — рассказала Михалева.

Кроме того, молочная кислота, которая содержится в кефире, также оказывает стимулирующее действие на работу ЖКТ, улучшая функцию желудка, стимулируя работу кишечника, перистальтику. Благодаря этому кефир, в частности, помогает в профилактике запоров, которые часто бывают в пожилом возрасте.

«Есть данные, которые говорят о том, что субстраты, метаболиты кефира, подавляют образование некоторых канцерогенов в организме и снижают их патогенное воздействие в первую очередь на клетки кишечника», — добавила специалист.

Кефир, по ее словам, является хорошим доступным источником некоторых минералов. В частности, это один из важнейших источников кальция, что очень важно для пожилых людей, так как с возрастом повышается риск остеопороза, то есть повышенной хрупкости костей. Кроме того, в кефире содержатся такие элементы, как фосфор, магний и др.

Таким образом, среди основных полезных свойств кефира можно назвать: стимулирование функции ЖКТ; антисептическое воздействие на патогенную микрофлору; улучшение работы ЖКТ; профилактика онкологических заболеваний, особенно ЖКТ; улучшение иммунной функции кишечника; содержание многих витаминов и минералов.

«Пожилыми принято считать людей в возрасте старше 65 лет. Но кисломолочные молочные продукты, в том числе кефир, рекомендуется включить в рацион и в более молодом возрасте. Женщинам с 40 лет, когда наступает уже перименопауза. А мужчинам с 50 лет, когда происходит возрастное снижение уровня тестостерона», — отметила эндокринолог.

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