Спасатель сорвался с высоты, пытаясь снять кошку с дерева в российском городе

Во Владикавказе спасатель сорвался с высоты, пытаясь снять кошку с дерева

Во Владикавказе сотрудник МЧС сорвался с высоты и не выжил, пытаясь снять кошку с дерева. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Инцидент произошел 28 февраля на территории детсада №173, расположенного на Севастопольской улице. Кошка взобралась на высокое дерево и не смогла самостоятельно спуститься, и на место вызвали сотрудников экстренных служб.

Один из спасателей полез на высоту, чтобы спасти животное, однако не удержался и сорвался вниз. Спасти мужчину не удалось. Воспитанники детсада сейчас находятся в группах, их временно не выпускают из дошкольной организации.

МЧС Северной Осетии сообщает, что этим спасателем был 38-летний Руслан Кетоев, который служил в экстренных службах с 2012 года. У мужчины осталось трое детей.

Ранее в Подмосковье рабочий получил травмы, упав с трехметровой высоты на заводе.