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«Погрыз спасателя»: просидевший три дня на дереве енот оказал сопротивление при спуске

Спасенного с дерева в Краснодаре енота отправили на реабилитацию в Анапу
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Telegram-канал «Краснодар и край»

В Краснодаре спасатели сняли с дерева енота, который просидел там три дня. Животное оказало сопротивление спасателям, но его все равно спустили на землю, после чего доставили в ветклинику. Оттуда его забрали в частный питомник в Анапе, где еноту предстоит оправиться от стресса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владелицу питомника Елену Уткину.

«Енот перепуган. В хорошем состоянии, худоват. Сейчас он под наблюдением, тем более, что он погрыз спасателя, поэтому 10 дней попросили за ним наблюдать, дабы его не изымать – в плане бешенства и все прочее», — поделилась собеседница издания.

Женщина подчеркнула, что аппетит у нового постояльца ее зоогостиницы хороший. У животного нет светобоязни.

Уткина отметила, что пока питомец находится «на стрессе». При этом женщина предположила, что это может быть домашний енот, от которого отказались хозяева.

Ранее в Норильске жители нескольких домов лишились света из-за сбежавшего домашнего енота.

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