В России предупредили о грядущем ягодном дефиците из-за кадрового голода

В России появились проблемы с развитием ягодной отрасли, обострившиеся на фоне нехватки рабочих. На этом фоне ожидается падение урожая и дефицит, предупредил в эфире НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.

Сегодня почти все ягоды в России – импортные, так как своих ресурсов не хватает, есть трудности с производством всех видов плодов. Сильно ухудшает ситуацию погода — так, например, в прошлом году из-за заморозков в России потеряли 100% урожая – все ягоды замерзли, напомнил Пленкин.

Сегодня же основной причиной стал кадровый голод, отметил эксперт,

«Отрасль просто не может развиваться в условиях недостаточного финансирования и отсутствия работников», — заявил он.

Государство не уделяет отрасли достаточно внимания, а инвесторов в таких сферах нет. В итоге рынки продолжат снабжаться товарами за счет импорта, заключил специалист.

До этого сообщалось, что, по данным грузинской статистической службы, по итогам 2024 года Россия импортировала из Грузии рекордное число фруктов, ягод и орехов на сумму $98,7 миллиона. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 3,2%. Основную часть импорта составили косточковые, преимущественно персики, на сумму $32,2 миллиона. Также были ввезены ягоды, такие как клюква, черника и брусника, на $30 миллионов. Из цитрусовых лидируют мандарины, их поставки составили $22,6 миллиона.

Ранее в Ягодном союзе назвали причины роста цен на арбузы и дыни.