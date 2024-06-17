В Ягодном союзе назвали причины роста цен на арбузы и дыни

В этом сезоне арбузы и дыни значительно вырастут в цене на фоне неблагоприятной погоды – аномальной жары и засухи. Подорожает практически вся плодоовощная продукция, так как, помимо прочего, выросла ее себестоимость, рассказала НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.

До сбора урожая еще есть время, однако прогнозы по погоде достаточно негативные. При этом в разы выросла себестоимость выращиваемой продукции. Так, стали дороже перевозки, увеличилась стоимость рабочих рук и так далее.

«Большую часть цены на бахчевые составляет транспортировка. Соответственно, чем дальше везти, тем дороже будет финальная стоимость на продукт», — объяснила Козий.

Назвать точные цифры и подсчитать, насколько сократился объем урожая, можно будет только в конце сезона, добавила эксперт. Она подчеркнула, что российские бахчевые культуры в любом случае остаются лидерами внутреннего рынка, так как они все равно дешевле, чем поставляемые из других стран.

Напомним, в прошлом сезона арбузы и дыни в России выросли на 30%. Так, арбузы в июле 2023 года можно было в среднем купить за 71 рубль за 1 кг, дыню – за 119 рублей за 1 кг.

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