Россия стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов из Грузии

РИА: Россия нарастила импорт фруктов и ягод из Грузии до рекордного уровня

Россия по итогам 2024 года импортировала из Грузии рекордное число фруктов, ягод и орехов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

В прошлом году Россия закупила у Грузии фрукты, ягоды и орехи на сумму $98,7 миллиона. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 3,2%.

Основную часть импорта составили косточковые, преимущественно персики, на сумму $32,2 миллиона. Также были ввезены ягоды, такие как клюква, черника и брусника, на $30 миллионов. Из цитрусовых лидируют мандарины, их поставки составили $22,6 миллиона.

Кроме того, Грузия поставила в Россию яблоки и груши на $6 миллионов, лесные орехи — на $4,8 миллиона, инжир — на $1,5 миллиона и виноград — на $1,1 миллиона.

В числе других крупных покупателей фруктов, ягод и орехов из Грузии — Армения, Италия, Испания и Германия.

30 января РИА Новости сообщало, что Грузия в 2024 году увеличила до рекордных объемов закупки в России крупного рогатого скота и свиней.

Ранее в МИД заявили о готовности РФ к нормализации отношений с Грузией.