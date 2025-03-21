В Петербурге владелец оттаскал собаку за ошейник и бросал на пол в подъезде

В Петербурге хозяин жестоко обращался с животным после утренней прогулки. Об этом сообщает 78.ru.

Об инциденте стало известно после того, как в домовом чате появилось видео с камер видеонаблюдения в подъезде многоэтажки на улице Бабушкиной. На кадрах видно, как мужчина тащит питомца за ошейник в лифт, кидает на пол и проделывает другие агрессивные действия.

Можно также заметить, что на нужном этаже животное боится выходить из лифта, и хозяин вытаскивает его из лифта.

«Соседи не могли остаться равнодушными: они тут же обратились к охраннику, попросив его подключиться к поискам живодера, и позвонили в полицию», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого, сейчас он находится в отделении. О том, где находится собака и что с ней произошло после задержания, не сообщается.

До этого в Курской области волонтеры рассказали о большом количестве животных, пострадавших от ситуации в регионе. По словам добровольцев, у питомцев находят осколочные ранения, контузии и другие травмы. Известно, что многих собак и кошек владельцы бросают.

Ранее в Ленинградской области спасли детенышей нерпы и тюленя.