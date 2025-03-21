Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге владелец оттаскал собаку за ошейник и бросал на пол в подъезде

В Петербурге задержали хозяина, жестоко обходившегося с собакой
close
Shutterstock

В Петербурге хозяин жестоко обращался с животным после утренней прогулки. Об этом сообщает 78.ru.

Об инциденте стало известно после того, как в домовом чате появилось видео с камер видеонаблюдения в подъезде многоэтажки на улице Бабушкиной. На кадрах видно, как мужчина тащит питомца за ошейник в лифт, кидает на пол и проделывает другие агрессивные действия.

Можно также заметить, что на нужном этаже животное боится выходить из лифта, и хозяин вытаскивает его из лифта.

«Соседи не могли остаться равнодушными: они тут же обратились к охраннику, попросив его подключиться к поискам живодера, и позвонили в полицию», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого, сейчас он находится в отделении. О том, где находится собака и что с ней произошло после задержания, не сообщается.

До этого в Курской области волонтеры рассказали о большом количестве животных, пострадавших от ситуации в регионе. По словам добровольцев, у питомцев находят осколочные ранения, контузии и другие травмы. Известно, что многих собак и кошек владельцы бросают.

Ранее в Ленинградской области спасли детенышей нерпы и тюленя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами