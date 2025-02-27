Россиянин жестоко избил мать из-за потопа в квартире

Житель Ярославля получил семь лет колонии за жестокое избиение пожилой матери, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, пьяный сын пришел домой и увидел, что в ванной сорвало кран и квартиру затапливает водой. Разозлившись на мать, мужчина набросился на нее с кулаками, несколько раз ударив пожилую женщину по голове.

Пострадавшую госпитализировали, но несмотря на все усилия медиков спасти ее не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее россиянин получил 2,5 года колонии за то, что ограбил девочку и избил ее мать.