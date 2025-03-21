В Энгельсе после атаки дронов развернули оперативный штаб

Леонов: у эвакуированного после атаки дронов СНТ в Энгельсе развернули оперштаб

Власти развернули оперативный штаб около одного из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в городе Энгельсе в Саратовской области, где после атаки украинских дронов была объявлена эвакуация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Из заявления следует, что речь идет о СНТ «Малинки».

«Оперативный штаб <...> продолжает принимать заявления от жителей, чье имущество было повреждено в результате атаки», — подчеркнул чиновник.

По его словам, также жители могут обратиться в местное управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Леонов уточнил, что власти собирают заявления людей, в том числе ради обеспечения безопасности на территории садового товарищества. Сотрудникам профильных служб предстоит осмотреть СНТ «Малинки» на наличие опасных предметов, которые могли упасть на землю во время атаки.

«Все обращения в части, касающейся оказания материальной помощи, будут рассмотрены в равной степени, как и заявления, которые поступят сегодня в штаб, и в управление гражданской обороны», — добавил глава района.

Ночью 20 марта города Энгельс и Саратов подверглись самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за все время. Как рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате в первом населенном пункте были повреждены два детских сада и школа. Также урон получила Энгельсская городская больница. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в эвакуированных СНТ в Энгельсе ввели усиленный режим охраны общественного порядка.