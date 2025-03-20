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В Саратове полиция возьмет под охрану СНТ, откуда эвакуировали жителей

Саратовская полиция будет охранять СНТ после эвакуации жителей из-за атаки БПЛА
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Энгельсском районе Саратовской области, где в результате атаки беспилотников произошел пожар на аэродроме и были эвакуированы жители близлежайших садоводческих товариществ (СНТ), введен усиленный режим охраны общественного порядка. Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов в своем Telegram-канале.

Он сообщил о круглосуточном патрулировании полицией территорий СНТ. Это решение принято по поручению губернатора Романа Бусаргина в рамках ликвидации последствий инцидента. Параллельно продолжаются работы по устранению повреждений, нанесенных дронами.

Сегодня губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. По его словам, экстренные службы в обоих городах работают в усиленном режиме, а местные власти с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов. В городе повреждены около 30 частных и дачных домов.

Ранее больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА.

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