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«Мыслят не так»: эксперт не увидел проблемы в разницах зарплат мужчин и женщин

Карьерный консультант Валинуров: разные зарплаты мужчин и женщин – не проблема
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В современном мире возможности женщин на рынке труда значительно выросли, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Обсуждение темы разных зарплат сотрудников мужского и женского пола на одинаковых должностях он не счел проблемой, заявив, что те, кто об этом говорит, «мыслят не в ту сторону».

По мнению специалиста, сегодня женщины вполне могут зарабатывать даже больше, чем мужчины, в отличие от того, как это было раньше.

«Те, кто жалуются, что мужчины зарабатывают больше, просто мыслят не в ту сторону. Какая разница, если мужчина получает 200 тысяч, а женщина – 100? Можно же поставить цель и выйти на уровень 500 тысяч или больше», — заявил Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основной проблемой он назвал не разницу в зарплатах мужчин и женщин, а отсутствие карьерного планирования и, соответственно, роста. Люди должны думать о том, куда хотят двигаться, консультироваться со специалистами или ChatGPT, чтобы найти новые возможности, считает Валинуров. По его мнению, желающим увеличить доход важно начать делать «что-то новое».

Комментируя сообщения о том, что мужчины все чаще переходят в роль домохозяев, а женщины становятся добытчиками, эксперт заявил, что это пока больше исключение, чем правило. Мир сохраняет патриархальность, а изменения происходят не так быстро, подчеркнул он.

«Говорить, что тенденция кардинально изменится, неверно. Этого не произойдет. Подобные прецеденты так и останутся именно прецедентами», — заключил специалист.

Напомним, по данным специалистов, за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. А в недавнем опросе 17% мужчин признались, что готовы уйти в декрет вместо жены, однако только 5% женщин согласились, чтобы их партнер занимался воспитанием ребенка, пока они будут работать. Каждый пятый мужчина заявил, что готов отказаться от своей работы и заниматься домашними делами, если зарплаты его девушки хватит на содержание семьи.

Ранее в российском регионе зафиксировали высокий интерес к отцовскому декрету.

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