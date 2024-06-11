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Стало известно, сколько женщин и мужчин в России за год взяли декрет

Депутат Буцкая: за 2023 год в декрет ушли 30 тыс. мужчин – это повод задуматься

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Freepik.com

В России за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. Это большой шаг вперед — раньше такая статистика была невозможна, однако важно помогать отцам и выяснять причины, по которым они решили оставить работу, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

Уход отца с работы в декрет — это повод задуматься о том, насколько он удовлетворен своей профессиональной деятельностью, считает прламентарий.

«30 тысяч мужчин! Вдумайтесь в эту цифру. 30 тысяч мужчин сидят дома с детьми! <...> Шаг сделан, но мы должны подумать: а почему этот папа остался дома с ребенком? Возможно, у него та работа, которая не дает ему самореализовываться», — заявила она.

В этом году отцы впервые получили возможность учиться в центрах «Моя карьера», напомнила депутат. Это позволит им бесплатно освоить востребованную на рынке труда специальность, повысить квалификацию и получить «работу мечты», заключила она.

До этого больше трети мужчин заявили о готовности уйти в декрет (37%), при этом на данный момент их число не превышает 2%. Чаще всего такое положение объясняют тем, что мужчинам невыгодно прерывать трудовую деятельность, так как у них зарплаты сильно выше, чем у их жен, подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Минтруде ранее рассказали, когда отцу может взять больничный по уходу за ребенком.

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