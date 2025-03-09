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В Тюменской области зафиксировали высокий интерес к отцовскому декрету

72.ru: в Тюменской области в декрет ушли 1075 мужчин
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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области отцы начали чаще брать отпуск по уходу за ребенком — по последним данным, декретные выплаты получают 1075 мужчин. Об этом сообщил портал 72.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России (СФР).

По данным фонда, размер выплаты составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком.

Тенденция среди отцов брать декретный отпуск стала популярна только в 2024 году. Если с 2020 по 2023 годы декретные выплаты получали от 175 до 194 мужчин, то в 2024 году их стало 882 человека, а сейчас число перевалило за тысячу.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что сейчас разрабатываются законопроекты, которые принесут матерям с детьми больше пользы, чем трехлетний декрет: к примеру, снятие ограничений по формированию трудового стажа за нестраховой период.

Согласно инициативе председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Она обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его самостоятельно.

Ранее в Госдуме связали идею об увеличении срока декрета с ущемлением прав женщин.

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