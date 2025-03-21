Россиянин не признал вину по делу об атаках БПЛА на гражданские объекты Курска

ТАСС: москвич Марченко не признал вину по делу об атаках БПЛА в Курске

Житель Московского региона Эльдар Марченко, арестованный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им данных о местонахождении аэродрома в Курске, отказался от дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал, от дачи показаний отказался», — говорится в сообщении.

В настоящее время Марченко находится под стражей. Следователи уже предъявили ему обвинения.

19 марта управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании 46-летнего местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о государственной измене. По информации ведомства, гражданин самостоятельно вышел на связь с кураторами из украинских спецслужб и предложил им свои услуги по сбору информации. В частности, он передавал Киеву сведения о работе одного из расположенных в регионе военных объектов.

Ранее в Херсонской области арестовали женщину за передачу Киеву информации о российских военнослужащих.