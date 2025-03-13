В Херсонской области арестовали женщину за сотрудничество с Украиной

ТАСС: в Херсонской области за передачу данных о ВС РФ Украине арестовали женщину

В Херсонской области арестована женщина 2003 года рождения, подозреваемая в сборе и передаче информации о Вооруженных силах (ВС) России украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Херсонской области.

По данным ведомства, подозреваемая собирала и передавала представителю украинских спецслужб данные о местах расположения военнослужащих ВС РФ и базовых станций сотовой связи на территории Херсонской области.

По данным УФСБ, женщина осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области. В отношении подозреваемой следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В начале марта в Воронеже сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений о режимном военном объекте.

Ранее ФСБ показала задержанного россиянина, которого завербовала Украина.