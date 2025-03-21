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В Москве поймали мужчину, передавшего Киеву координаты аэродрома в Курске

СК РФ: жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
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Максим Блинов/РИА Новости

Жителя Москвы задержали по подозрению в сотрудничестве с украинскими специальными службами и передаче им данных о местонахождении аэродрома в Курске. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила на официальном сайте.

Из текста следует, что речь идет о мужчине по имени Эльдар Марченко. Сотрудники ведомства вместе с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задокументировали его причастность к террористической деятельности.

«В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения <...> удара по аэродрому Курска», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что украинские военные атаковали объект с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время Марченко находится под стражей. Следователи уже предъявили ему обвинения.

19 марта управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании 46-летнего местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о государственной измене. По информации ведомства, гражданин самостоятельно вышел на связь с кураторами из украинских спецслужб и предложил им свои услуги по сбору информации. В частности, он передавал Киеву сведения о работе одного из расположенных в регионе военных объектов.

Ранее в Херсонской области арестовали женщину за передачу Киеву информации о российских военнослужащих.

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