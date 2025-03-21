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На Алтае арестовали отца, отрезавшего сыну кусок уха из-за того, что тот мешал ему спать

На Алтае мужчину обвиняют в истязании полуторагодовалого сына
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Depositphotos

На Алтае предъявили обвинения истязавшему маленького сына мужчине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент фигурант разбирательств находится под стражей. Полуторагодовалому ребенку окажут необходимые меры по психологической реабилитации, его заберут у семьи.

«В настоящее время ребенок находится в БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница», угроза его здоровью отсутствует», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи продолжают расследовать дело.

Инцидент произошел в селе Сейка Чойского района региона. По версии следствия, местный житель несколько часов наносил удары мальчику удары по голове и туловищу. Помимо этого, россиянин потушил о ногу ребенка сигарету и отрезал край левого уха.

По предварительной информации, так родитель поступил из-за того, что пострадавший не давал ему заснуть.

Отец стал фигурантом уголовного дела, свою вину он признал.

Ранее в ХМАО отчима обвинили в избиении пасынка из-за вейпа.

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