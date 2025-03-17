На Алтае отец отрезал часть уха годовалому сыну, который мешал ему спать

На Алтае мужчину задержали за истязание годовалого сына

Житель республики Алтай стал фигурантом уголовного дела после истязания годовалого сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Сейка. По предварительной информации, ребенок не давал мужчине заснуть. Недовольный ситуацией мужчина несколько часов избивал мальчика, нанося травмы по голове и туловищу. В какой-то момент отец тушил о ногу сына сигареты и отрезал край левого уха.

Ребенка удалось спасти, сейчас он находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

В отношении отца возбудили дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Сам фигурант вину признал, скоро ему изберут меру пресечения.

«Следователями инициировано принятие органами системы профилактики мер по дальнейшему изъятию из семьи малолетнего ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК РФ проводят расследование.

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