В ХМАО отчима обвиняют в избиении пасынка из-за вейпа

112: в ХМАО отчим избил пасынка из-за того, что тот отказался курить

В Новоаганске сотрудника местного дворца культуры обвиняют в истязании ребенка. Об этом сообщает «112».

На кадрах заметно, как мужчина протягивает маленькому пасынку вейп и требует, чтобы тот курил. В противном случае он угрожает избить ребенка. Мальчик тем временем постоянно отдаляется от отчима и не хочет курить.

Мужчина выражается нецензурно и оскорбляет ребенка, но в какой-то момент начинает бить пасынка ремнем по спине. По данным Telegram-канала, происходящее на камеру сняла мать школьника. Причиной избиения якобы стало то, что мальчик отказался курить.

На данный момент в ситуации разбираются следователи.

«Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

В действиях мужчины усмотрели признаки истязаний. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, ответственность может понести не только отчим, но и мать мальчика.

Ранее в Коми мать год истязала дочь.