Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХМАО отчима обвиняют в избиении пасынка из-за вейпа

112: в ХМАО отчим избил пасынка из-за того, что тот отказался курить
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА»

В Новоаганске сотрудника местного дворца культуры обвиняют в истязании ребенка. Об этом сообщает «112».

На кадрах заметно, как мужчина протягивает маленькому пасынку вейп и требует, чтобы тот курил. В противном случае он угрожает избить ребенка. Мальчик тем временем постоянно отдаляется от отчима и не хочет курить.

Мужчина выражается нецензурно и оскорбляет ребенка, но в какой-то момент начинает бить пасынка ремнем по спине. По данным Telegram-канала, происходящее на камеру сняла мать школьника. Причиной избиения якобы стало то, что мальчик отказался курить.

На данный момент в ситуации разбираются следователи.

«Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

В действиях мужчины усмотрели признаки истязаний. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, ответственность может понести не только отчим, но и мать мальчика.

Ранее в Коми мать год истязала дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами