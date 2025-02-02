В РФ возбудили дело против украинского командира по обвинению в ударе по интернату в Судже

СК возбудил дело против командира ВСУ по обвинению в ударе по интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после атаки на Суджу Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По данным СК, 1 февраля он отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе, в результате которого пострадали мирные жители.

В ходе расследования следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям всех причастных лиц. В ведомстве добавили, что принимают меры к установлению местонахождения украинской ракетной бригады и его соучастников.

Школа-интернат была атакована вечером 1 февраля. Минобороны РФ назвало удар провокацией и добавило, что силы ПВО зафиксировали пуск украинской ракеты из Сумской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших.

Ранее военные блогеры прокомментировали удар по интернату в Судже.