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«Невероятно вкусно и вредно»: врач оценила последствия запрета на чипсы детям

Врач Дианова: любые чипсы вредны – их запрет детям пойдет на пользу
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Thorsten Jochim/Global Look Press

Любые чипсы наносят вред организму, так как содержат в большом количестве канцерогены, трансжиры и опасный для человека акриламид, который появляется в пище при высоких температурах. Даже овощные чипсы, на упаковках которых уверяют, что это полезный перекус, на самом деле вредят здоровью, предупредила в беседе с 360.ru врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Жарка чипсов в масле добавляет канцерогенов или трансжиров. Происходит химическая реакция, которая делает продукт невероятно вкусным и калорийным», — рассказала врач.

Если на чипсах написано, что они полезны, стоит внимательно прочитать состав продукта — часто в нем можно найти свеклу в масле, патоке и соли, что нивелирует пользу овоща, добавила Дианова. Исключением могут быть только неовощные и некрахмалосодержащие чипсы, приготовленные без масла и патоки, причем не в ходе жарки, а в ходе запекания.

Дети, молодые люди и подростки являются основными потребителями чипсов, поэтому меры по введению акцизов могут помочь — если лакомство будет обходиться им в копейку, то это отобьет желание вредить здоровью, считает врач. Она согласилась с предлагаемыми мерами, приведя в пример опыт других стран, где ввели ограничения на продажу сладкой газировки, снизив таким образом уровень ожирения среди детей.

До этого глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Он отметил, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.

Позже эксперт пояснил, что запрет должен действовать по примеру ограничений продажи энергетиков несовершеннолетним. Если инициативу о введении акцизов примут, то вырученные с этого средства, по его мнению, следует направить на реализацию программ в здравоохранении.

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