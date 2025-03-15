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Врач объяснила, почему иммунитет весной ослабевает

Врач Гаптыкаева: ключевую роль в поддержке иммунитета играет кишечник
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С наступлением весны многие из нас замечают, что иммунная система начинает подводить. Одна из причин кроется в обманчивой погоде. Нам кажется, что появившееся солнце уже пригревает, однако переход к теплой весне требует адаптации, и в этот период иммунная система может временно ослабнуть, рассказала «Газете.Ru» Лира Гаптыкаева, эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR.

Более того, в зимний период мы часто испытываем дефицит витамина D, недостаток которого негативно отображается на работе иммунной системы. Плюс весной мы меньше получаем витаминов и антиоксидантов из продуктов питания.

Также весной отмечается повышение нагрузки на наш иммунитет из-за начала сезона цветения растений (поллинозов), что тоже может снижать его эффективность в борьбе с другими заболеваниями.

«Со сменой сезона наш организм адаптируется к новым условиям жизни, и это тоже может временно отразиться на иммунной системе. Важно поддерживать правильный режим питания, заниматься физической активностью в умеренных количествах и не забывать о профилактических мерах, чтобы иммунитет не подводил нас в этот переходный период», — объяснила она.

Ключевую роль в поддержке нашей иммунной системы играет кишечник.

«Он населен миллиардами бактерий и других микроорганизмов, количество которых может достигать 1,5-2 кг. Эти бактерии помогают формировать и поддерживать иммунный ответ. Баланс между полезными и вредными бактериями влияет на уровень воспалительных процессов в организме. Избыточное количество патогенных бактерий может привести к хроническому воспалению, что ослабляет иммунный ответ. Здоровая микробиота кишечника помогает вырабатывать активные вещества, короткоцепочечные жирные кислоты, витамины, аминокислоты, которые помогают защищать проницаемость кишечника от токсинов и патогенов, снижают системное воспаление, питают наш организм. Кишечник отвечает за всасывание витаминов и минералов, необходимых для работы иммунной системы. Включение в рацион достаточного количества различных пищевых волокон помогает не только питать, но и поддерживать разнообразие нашей микробиоты. Йогурты с живыми культурами, кефир и ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи) способствуют поддержке здоровья кишечника», — отметила эксперт.

Для здорового и крепкого иммунитета важно следить за рационом питания.

Рекомендовано соблюдать принципы радуги на тарелке – употребляйте разнообразные фрукты и овощи, особенно красные, оранжевые и зеленые. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами (например, цитрусовые, ягоды, шпинат, морковь). Белый хлеб лучше заменить на цельнозерновой, поскольку он содержит больше клетчатки, которая полезна для работы нашего кишечника и питания микробиоты. А добавление в рацион орехов и семян (миндаль, грецкие, фундук, семена чиа, льняные) поможет снабдить организм полезными жирами, витаминами и антиоксидантами.

«Не забывайте про белок – важный компонент здоровья нашего иммунитета, участвующий в синтезе иммунных клеток. Им богаты нежирное мясо, рыба (особенно жирные сорта, такие как лосось и скумбрия), яйца, бобовые и молочные продукты. Среди специй и приправ можно отметить имбирь, куркуму, чеснок. А для снижения воспалительных процессов в организме включите в рацион здоровые жиры, которые содержатся, например, в оливковом масле, авокадо, рыбе», — подчеркнула врач.

Чтобы сохранить крепкий иммунитет, важно избегать определенных факторов, которые могут его ослабить. Следите за избытком сахара и переработанных продуктов в рационе, поскольку они поддерживают воспаление в организме и снижают иммунную защиту. Избегайте нарушения режима сна. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки и следить за качеством сна.

Негативное влияние на иммунную систему, конечно же, оказывает длительный стресс, поскольку он приводит к повышенной выработке кортизола в организме. Постарайтесь находить время для релаксации и занятий, которые приносят удовольствие. Не забывайте про достаточную физическую активность, ведь она положительно отражается на метаболическом здоровье и здоровье кишечника, который поддерживает наш иммунитет.

«И помните, что злоупотребление антибиотиками без назначения врача губит наш иммунитет», — предостерегла она.

Важную роль в поддержке иммунной системы действительно играет витамин С. В аптеках сегодня мы можем встретить его огромный ассортимент. При выборе этого витамина обратите внимание на его форму. Аскорбиновая кислота – самая распространенная, доступная в таблетках и порошках. Лучше выбрать биодобавку, в которой помимо витамина С содержатся другие антиоксиданты и минералы, к примеру, витамин Е или цинк – такая комбинация наиболее предпочтительна для поддержки иммунной системы.

Важно отметить, что высокие дозы витамина С могут вызывать расстройства пищеварения, образование камней в почках. Это водорастворимый витамин, он не накапливается в нашем организме и должен поступать ежедневно. Суточная доза 500-1000 мг, лучше усваивается в организме, если его принимать в несколько приемов в течение дня.

Помимо витамина С для крепкого иммунитета важны и другие витамины и минералы: витамины D, A, E, цинк, селен, железо, витамины группы В (в частности, B6, B12, В9).

Помните, что баланс и разнообразие в питании играют ключевую роль в поддержании хорошего иммунитета. Перед началом приема биодобавок лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом, особенно если имеются хронические заболевания либо противопоказания.

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