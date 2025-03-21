Москвичам рассказали о погоде в выходные

Температура воздуха в Москве в ночь на субботу, 22 марта, будет находиться в пределах 0...-2°С, днем — +4...+6°С. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в этот день будет переменная облачность, осадки не ожидаются.

«В субботу будет северо-восточный ветер, который повернет в воскресенье на южный. Это будет признак дальнейшего повышения температуры. Скорость ветра в субботу составит 6—11 м/c, в воскресенье — 3—8 м/с», — отметил Ильин.

В ночь на воскресенье, 23 марта, температура в столице упадет до -3...-5°С, днем будет малооблачно, без осадков, добавил синоптик. Атмосферное давление в предстоящие выходные будет доходить до 763 мм рт. ст.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в ближайшее время в Москве установится солнечная погода. По его словам, она продлится в столице до середины следующей недели, которая начнется с 24 марта. Синоптик добавил, что в выходные, 22 и 23 марта, в Москве будет ясное небо и «много солнца», осадки не ожидаются.

Ранее синоптик рассказала, когда Москву и Подмосковье накроет весеннее тепло.