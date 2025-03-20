Синоптик пообещал москвичам «много солнца»

В ближайшее время в Москве установится солнечная погода. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, она продлится в столице до середины следующей недели, которая начнется с 24 марта. Синоптик добавил, что в выходные, 22 и 23 марта, в Москве будет ясное небо и «много солнца», осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит -1...-3°С, днем — +5...+8°С.

«Солнечная погода, сухая и маловетреная. <...> В начале следующей недели произойдет трансформация воздуха. Дневная температура может составить +10...+11°С», — заключил Шувалов.

Накануне метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что вторая половина марта в Москве и Подмосковье будет относительно сухой и теплой, ожидается плюсовая температура воздуха. Это приведет к тому, что первый весенний месяц в столичном регионе закончится с дефицитом осадков, сообщила она. Такая погода снизит содержание грунтовых вод, реки будут недостаточно полноводными, что навредит предстоящему дачному сезону.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется комфортная весенняя погода.