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Германия конфисковала танкер Eventin с грузом нефти стоимостью €40 млн

Spiegel: таможня в Германии конфисковала танкер Eventin, потерявший управление
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Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Таможня Германии 14 марта конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, потерявший управление у берегов ФРГ 10 января. Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на собственную информацию.

Командование Германии по ЧС на море 10 января заявило о том, что танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Затем судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.

«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 тыс. тонн сырой нефти стоимостью около €40 млн теперь переходят в немецкую собственность», — отмечает Spiegel.

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