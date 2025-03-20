Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие продукты помогут быстрее адаптироваться к весне

Врач Крашкина: шпинат и морковь помогут быстрее адаптироваться к весне
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Весной, по ее словам, организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергетический баланс. Особое внимание стоит уделить витаминам C, D, а также железу и магнию. Кроме того, важны полезные жиры и белки.

«Апельсины, грейпфруты, шпинат, морковь и зелень содержат антиоксиданты и укрепляют иммунную систему. А бобовые и цельнозерновые продукты помогают поддерживать стабильный уровень энергии», — отметила специалист.

Она также рекомендовала пить больше воды и исключить из рациона вредные продукты, такие как фастфуд и сладкие газированные напитки.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

Например, если у человека аллергия на березовую пыльцу, стоит избегать косточковых фруктов, моркови, сельдерея и березового сока. А при аллергии на ольху возможна непереносимость картофеля или паприки, отметила она.

Ранее диетолог назвал неожиданную опасность всеми любимого продукта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами