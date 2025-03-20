Россиянам рассказали, какие продукты помогут быстрее адаптироваться к весне

Свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Весной, по ее словам, организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергетический баланс. Особое внимание стоит уделить витаминам C, D, а также железу и магнию. Кроме того, важны полезные жиры и белки.

«Апельсины, грейпфруты, шпинат, морковь и зелень содержат антиоксиданты и укрепляют иммунную систему. А бобовые и цельнозерновые продукты помогают поддерживать стабильный уровень энергии», — отметила специалист.

Она также рекомендовала пить больше воды и исключить из рациона вредные продукты, такие как фастфуд и сладкие газированные напитки.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

Например, если у человека аллергия на березовую пыльцу, стоит избегать косточковых фруктов, моркови, сельдерея и березового сока. А при аллергии на ольху возможна непереносимость картофеля или паприки, отметила она.

Ранее диетолог назвал неожиданную опасность всеми любимого продукта.