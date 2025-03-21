В Петербурге мужчина попал в больницу после стрельбы на дне рождения сожительницы

В Петербурге ищут мужчину, который устроил стрельбу на дне рождения. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ушаковской набережной. По данным издания, местная жительница пригласила на день рождения 37-летнего знакомого. Праздник они отмечали вместе с 51-летним сожителем именинницы, в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, и гость выстрелил в сожителя женщины пять раз.

«Стрелок скрылся с места преступления, воспользовавшись автомобилем», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, состояние пациента оценивают как тяжелое. Специалисты диагностировали у него ранения грудной клетки и головы, пострадавший находится в реанимации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Машину мужчины обнаружили на Парашютной улице, но внутри его не было. На данный момент подозреваемого ищут.

Ранее в Ленобласти неизвестный в машине прострелил прохожему ногу.