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Автоэксперт перечислил запчасти, которые стоит взять с собой в долгую поездку

Автоэксперт Чекмарев: в долгую поездку необходимо брать запасное колесо
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Shutterstock

В долгой поездке под рукой обязательно должны быть инструменты, жидкости и запасные части, которые помогут предотвратить повреждение автомобиля. Об этом в беседе с РИАМО напомнил руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев. В первую очередь, по его словам, необходимо взять с собой запасное колесо и весь арсенал для его замены (баллонный ключ, домкрат, насос).

«Рекомендуем регулярно проверять герметичность запасного колеса, осматривая его на предмет трещин или белого налета, который может появиться из-за загрязнения пылью, смогом. При необходимости нужно удалить с диска конденсат: в будущем это поможет предотвратить коррозию», — сказал эксперт.

Также он посоветовал взять в поездку портативное пусковое или зарядное устройство для аккумулятора. Кроме того, пригодятся запасные лампы освещения, небольшие емкости с моторным маслом, антифризом и тормозной жидкостью, трос на случай застревания, а также набор крестообразных и плоских отверток. Не стоит забывать об аптечке и огнетушителе, заключил Чекмарев.

До этого эксперты объяснили, как подготовить автомобиль к весеннему сезону. Они советуют проверить исправность двигателя, так как зимой из-за температурных перепадов некоторые его узлы могут достигать значений выше 100°С, что негативно влияет на их состояние. Кроме того, следует осмотреть электрику, потому что холодное время года становится серьезным испытанием для аккумуляторной батареи.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда нужно менять резину на летнюю.

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