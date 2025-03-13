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В Гидрометцентре автовладельцам объяснили, когда нужно менять резину на летнюю

Синоптик Вильфанд: в марте водителям в РФ не нужно менять резину на летнюю
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России погода в марте обычно очень обманчива, поэтому на фоне потепления не стоит торопиться с заменой зимней резины на колесах автомобиля на летнюю. В ближайшее время уже прогнозируется очередная волна холода, поэтому такой шаг может быть опасен, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с 360.ru.

«Сейчас резину менять не нужно, об этом стоит забыть до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас, — это просто эпизод», — подчеркнул синоптик, добавив, что поспешность в этом вопросе может быть опасна.

Заметно похолодает уже в предстоящую субботу, температура будет колебаться на уровне около нуля градусов ночью и от +2 до +5 днем. В ночь на воскресенье ожидается легкий мороз. Что касается вопроса с заменой резины, то к нему стоит вернуться не раньше апреля, ориентируясь при этом на метеопрогнозы, заключил Вильфанд.

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также отмечал, что в Москве в ближайшее время ожидается гололед, слабоотрицательные показатели температуры воздуха и смешанные осадки умеренной интенсивности. Он также посоветовал водителям не спешить с заменой резины на летнюю.

Ранее автоэксперт объяснил, почему не стоит спешить со сменой резины.

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