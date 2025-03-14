Водителям рассказали, как подготовить автомобиль к весеннему сезону

С наступлением весны водителям следует убедиться в исправности двигателя автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авто.ру».

«Первое, о чем каждый автовладелец задумывается с наступлением тепла, — переход на летние шины. Хочется верить, что всем знакомо базовое правило. Однако повторим его для новичков — переходить на летний состав стоит лишь после того, как среднесуточная температура воздуха установилась стабильно выше +5...+7°C», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, с наступлением весны стоит проверить исправность двигателя, так как зимой из-за температурных перепадов некоторые его узлы могут достигать значений выше 100°С, что негативно влияет на их состояние. Кроме того, следует осмотреть электрику, потому что холодное время года становится серьезным испытанием для аккумуляторной батареи.

Специалисты также рекомендуют подготовить кузов автомобиля: отвезти его на мойку, осмотреть на наличие сколов, а также проверить днище машины. Помимо этого, водителю следует убедиться в исправности стеклоочистителей, а также осмотреть стекла. Автоэксперты советуют уделить внимание и другим узлам: проверить ходовую часть, сделать диагностику тормозной системы и убедиться в правильной установке сход-развала колес и достаточном уровне технических жидкостей.

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