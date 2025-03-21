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Москвичам рассказали, когда можно увидеть пик метеорного потока Лириды

Астроном Рублева: пик метеорного потока Лириды можно увидеть в ночь на 23 апреля
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Жители и гости Москвы смогут увидеть пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в целом в 2025 году звездопад будет активен с 16 по 25 апреля, в его пик удастся разглядеть до 18 метеоров в час.

«В этом году условия для наблюдения достаточно благоприятны, потому что Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает. Созвездие Лиры восходит над горизонтом около 05:00, поэтому лучше приступать к наблюдению во второй половине ночи и под утро», — отметила Рублева.

Астроном добавила, что метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом. Чтобы лучше разглядеть их, она порекомендовала выехать за город, где не будет засветки.

Немецкие ученые из Института астрономии Макса Планка до этого представили самую подробную на сегодня трехмерную карту космической пыли в нашей галактике. Это поможет астрономам точнее интерпретировать наблюдения далеких звезд и понять роль пыли в звездообразовании и эволюции галактик.

Ранее астрономы открыли огромную копию Млечного Пути в ранней Вселенной.

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