Астрономы создали самую детальную 3D-карту космической пыли в Млечном Пути

Немецкие ученые из Института астрономии Макса Планка представили самую подробную на сегодня трехмерную карту космической пыли в нашей галактике. Это поможет астрономам точнее интерпретировать наблюдения далеких звезд и понять роль пыли в звездообразовании и эволюции галактик. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Космическая пыль влияет на наблюдения, делая звезды более тусклыми и красноватыми. Это явление, известное как «покраснение» и «вымирание», затрудняет точное определение свойств небесных объектов. Новая карта позволяет учесть эти эффекты, что особенно важно для изучения далеких звезд и галактик.

Команда использовала данные миссии Gaia Европейского космического агентства, которая предоставила спектры 130 млн звезд. Они также применили спектроскопические данные высокого разрешения из обзора LAMOST (Китай) для уточнения свойств звезд.

Ученые обнаружили необычное свойство космической пыли. В областях средней плотности вещество поглощает свет сильнее на коротких длинах волн (синий конец спектра), чем ожидалось. Это может быть связано с присутствием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — молекул, которые могут играть роль в зарождении жизни.

Кроме того, пыль защищает газовые облака от излучения, способствуя формированию звезд и планет.

Ранее ученые выяснили, что облако пыли из созвездия Ориона охладило Землю миллионы лет назад.