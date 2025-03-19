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Астрономы открыли огромную копию Млечного Пути в ранней Вселенной

NatAstro: обнаружена гигантская дисковая галактика втрое больше Млечного Пути
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NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Итальянские астрономы из Миланского университета Бикокка совместно с коллегами из США, Нидерландов и других стран обнаружили огромную галактику, возникшую всего через 2 млрд лет после Большого взрыва. Эту колоссальную структуру, названную «Большим Колесом», открыли с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Большое Колесо — это гигантская дисковая галактика, похожая на наш Млечный Путь, но в три раза больше по размеру, чем другие галактики той же эпохи. Ее свет путешествовал более 12 млрд лет, чтобы достичь Земли, что позволяет ученым заглянуть в раннюю Вселенную. Галактика сохранила свою спиральную структуру, несмотря на быстрый рост и высокую скорость вращения, что противоречит текущим моделям формирования галактик.

Обычно галактические диски формируются постепенно, либо за счет медленного притока газа, либо через слияния с другими галактиками. Однако Большое Колесо выросло до огромных размеров, сохранив спиральную форму.

Ученые предполагают, что это стало возможным благодаря уникальной среде: галактика находится в плотно населенной области космоса, где галактики расположены в десять раз ближе друг к другу, чем в среднем по Вселенной. Это создало идеальные условия для мягких слияний и быстрого роста.

Обнаружение Большого Колеса ставит под сомнение современные теории эволюции галактик. Астрономы считают, что в будущем эта галактика может превратиться в одну из самых массивных структур, подобных тем, что наблюдаются в близлежащих скоплениях, таких как скопление Девы. Однако для уточнения моделей формирования галактик потребуется больше наблюдений с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Открытие подчеркивает, что ранняя Вселенная была более сложной и динамичной, чем предполагалось ранее.

Ранее ученые получили самые детальные снимки первого снимка во Вселенной.

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