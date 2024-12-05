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Пожарный 45 минут держал за руку мужчину, чтобы он не упал с 11-метрового моста

Mothership: южнокорейский пожарный 45 минут держал мужчину за руку над обрывом

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X (Бывший Twitter)

В Южной Корее пожарный 45 минут держал за руку мужчину, чтобы он не упал с 11-метрового моста, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, пожарный Пак Джун Хен стал свидетелем аварии на скоростной автомагистрали Чунган в провинции Северный Кенсан. Грузовик с прицепом врезался в перила моста, в результате чего часть кабины оказалась подвешенной над землей на высоте 11 метров.

Пак увидел, что из кабины фуры выпал мужчина, который в любой момент мог сорваться вниз. Он немедленно оказался возле пострадавшего и в течение 45 минут удерживал его за руку, пока ждал подкрепление. По его словам, он не имел при себе специального спасательного оборудования.

Хен добавил, что ему приходилось постоянно успокаивать пострадавшего, чтобы тот не впадал в панику и оставался в сознании. Водителя успешно извлекли из кабины около часа спустя и транспортировали в больницу.

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