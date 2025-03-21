Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Врачи, шахтеры, военные»: стало известно, кто имеет право на досрочную пенсию

Депутат Гаврилов: несколько категорий россиян могут выйти на пенсию досрочно
close
Depositphotos

Некоторые категории россиян имеют право досрочно выйти на пенсию. Критерии, по которым предоставляется такая возможность, определены законодательством. Это зависит от специфики трудовой деятельности, состояния здоровья и социального положения, рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов.

В первую очередь право на досрочную пенсию имеют работники сфер с повышенной физнагрузкой, а также вредными и опасными условиями труда. Например, это шахтеры, металлурги, сотрудники химической промышленности, горячих цехов. Сюда же относятся такие сферы, как подземные горные работы, угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия.

Помимо вредности самих профессий критерием тяжелых условий является место трудоустройства – так, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах имеют право на досрочную пенсию при выполнении условий по стажу и пенсионному коэффициенту, напомнил депутат.

Кроме того, на досрочную пенсию могут выйти россияне, имеющие инвалидность. Также в числе тех, у кого есть такая возможность, Гаврилов назвал военнослужащих, сотрудников МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарных, космонавтов, летчиков на государственной и военной службах. Оформить пенсию досрочно могут и те, кто накопил длительный трудовой стаж, а также многодетные матери, работники медицинской и образовательной сфер.

«Для педагогов требуемый стаж составляет 25 лет. Врачи и медицинские работники в сельской местности могут выйти на пенсию при стаже 25 лет, а городские медики — после 30 лет работы», — пояснил парламентарий.

Чтобы оформить досрочную пенсию, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Соцфонд РФ, предоставив паспорт, СНИЛС, трудовую и справки, подтверждающие право гражданина, заключил парламентарий.

Напомним, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также отмечала, что досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж: мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины - 37 лет, но не раньше чем за два года до наступления общеустановленного возраста.

Ранее россияне назвали комфортный размер пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами