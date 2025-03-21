Тренер рассказал, какие тренировки помогут продлить молодость и подтянуть тело

Силовые тренировки помогут продлить молодость, а также построить подтянутое тело, улучшить осанку и обмен веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на персонального тренера и основателя Welltolead Олли Томпсона.

«Преимущества поддержания здоровых мышц сильно недооценены. Тренировки с отягощениями имеют решающее значение для долгосрочного здоровья — не только с точки зрения движения, сохранения физической силы и подвижности, но и для поддержания общего физиологического здоровья», — отметил эксперт.

По его словам, регулярное выполнение таких упражнений позволит улучшить метаболическую функцию и чувствительность к инсулину, а также поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы и гормональный баланс, необходимый для борьбы с возрастными изменениями. Томпсон особенно выделил три упражнения — подтягивание с поддержкой, болгарский сплит-присед и походку фермера.

Диетолог Мелисса Митри из Университета Коннектикута до этого говорила, что силовые тренировки улучшают состав тела, уменьшая количество жира и наращивая мышечную массу. Кроме того, после занятий с отягощениями калории продолжают сжигаться эффективнее, чем после бега.

Ранее было названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце.