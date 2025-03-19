Врач назвала главное преимущество силовых тренировок для похудения

Силовые тренировки улучшают состав тела, уменьшая количество жира и наращивая мышечную массу. Кроме того, после занятий с отягощениями калории продолжают сжигаться эффективнее, чем после бега. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог Мелисса Митри из Университета Коннектикута.

Врач объяснила, что самым важным фактором для снижения веса является не тип упражнений, а количество потребляемых калорий. Бег, плавание, езда на велосипеде и другие кардиотренировки расходуют много энергии, помогая создавать дефицит калорий для снижения веса. При этом самым эффективным способом избавиться от жира выступают занятия средней и высокой интенсивности.

Тем не менее упражнения с отягощениями и собственным весом имеют свои преимущества. Они увеличивают количество мышц в теле, одновременно сокращая запасы жира. Это способствует улучшению состава тела. По словам доктора Митри, силовые тренировки в момент выполнения сжигают меньше калорий, чем кардио. Однако первые после завершения побуждают организм тратить немного больше энергии.

Такая концепция ускорения метаболизма называется EPOC или excess post-exercise oxygen consumption (избыточное потребление кислорода после тренировки). Некоторые исследования показали, что такой эффект помогает быстрее худеть новичкам, которые пока не нарастили достаточный объем мышечной массы.

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