Депутат назвала условие для досрочного выхода на пенсию

Россияне, которые трудятся в нормальных условиях, имеют возможность досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«Досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного возраста», — сказала депутат.

Со следующего года граждане РФ получат возможность выходить на пенсию без написания заявлений. Как рассказала сенатор Ольга Епифанова, без заявлений уже назначают, в частности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности.

Будущий пенсионер будет получать уведомление «о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов», уточнила Епифанова. В следующем году право выйти на пенсию по старости получат 64-летние мужчины и 59-летние женщины. Им нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее россияне назвали комфортный размер пенсии.