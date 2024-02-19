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Эксперты назвали виды чая, которые лучше всего бодрят по утрам

ОСН: пуэр, мате и матча могут взбодрить лучше, чем кофе

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Global Look Press

При желании человека отказаться от кофе по утрам, но при этом все равно находить источник бодрости в напитке, специалисты рекомендуют обратить внимание на разные виды чая. Пуэр, матча, мате и другие напитки содержат в себе не меньше кофеина, при этом действуют мягче кофе, а эффект от них — дольше, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на классический черный чай для завтрака, который делают из смеси цейлонских и индийских сортов.

Также энергию дарит пуэр — это очень крепкий чай, который делают из зрелых чайных листьев. Он содержит в себе теин — аналог кофеина, действует постепенно и мягко.

Мате — напиток из Аргентины, сделанный из сушеных листьев падуба парагвайского. Он обладает травянистым вкусом с горьковатым послевкусием, а также является тонизирующим напитком за счет содержания матеина. Это стимулятор физической и психической активности человека, не вызывающий привыкания, в отличие от кофеина.

Также для прилива сил и энергии можно пить зеленый чай, а иногда в него добавляют корень женьшеня. Часто это готовый напиток в виде гранул или улуна — сильно скрученного чайного листа. Эффект от женьшеня достаточно сильный, поэтому его рекомендуют с осторожностью пить людям с нарушением сердечно-сосудистой деятельности и артериального давления, а также беременным и детям.

Напомним, врачи также отмечают, что чай пуэр может не только зарядить энергией за счет содержания в нем теина, но и улучшить настроение, повысив уровень эндорфинов. По этой причине такой чай рекомендуют пить при депрессии. Также он расслабляет нервную систему, помогает при тревожности.

Ранее врачи назвали полезные природные аналоги кофе и энергетиков.

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