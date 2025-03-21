В МЧС рассказали, как проходит паводок в регионах

Сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторят обстановку, в том числе с применением беспилотников из-за весеннего паводка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на данный момент подтоплено 107 домов и 310 и участков в 11 регионах России.

В местах подтоплений людям оказывают помощь, организуют лодочные переправы, подвозят продукты и предметы первой необходимости, рассказали в МЧС.

До этого глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что прогноз весеннего половодья и пожаров в России неблагоприятный, риски высокие. Он подчеркнул, что об этом говорят анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности.

Куренков добавил, что в южных регионах и европейской части России реки освободились от льда гораздо раньше, а в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям, отметил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что февраль 2025 года стал третьим в рейтинге самых теплых за всю историю.