Февраль 2025 года стал третьим в рейтинге самых теплых за всю историю

Вильфанд: февраль стал третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений

Февраль 2025 года стал третьим рекордно теплым февралем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В глобальном масштабе февраль 2025 года стал третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений после февраля 2024 и 2016 года», — сказал Вильфанд.

Он рассказал, что соответствующая информация пришла Гидрометцентру от их коллег из службы по изменению климата Copernicus. В прошедшем феврале также отмечается рекордно низкий уровень мирового морского ледяного покрова.

Антарктический морской лед достиг самого низкого уровня ежемесячной протяженности, он был на 8% ниже среднего, а в Арктике — на 26%.

Средняя температура моря в последнем месяце зимы также оказалась на третьем месте за историю наблюдений.

2 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что первый день весны в Москве вошел в число пяти самых теплых в этом столетии.

Ранее сообщалось, что на Москву на этой неделе обрушится 9-балльный шторм.