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В Курской области спасают домашних животных с контузиями и оторванными лапами

ТАСС: в Курской области спасают домашних животных с оторванными лапами
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Варвара Гертье/РИА Новости

В Курской области волонтеры и военнослужащие организовали работу по спасению домашних животных с травмами. Об этом сообщила директор благотворительного фонда помощи животным без владельцев «Право жить» Екатерина Жильникова в беседе с ТАСС.

«Осколочные ранения, оторванные лапы, травмы глаз, контузии», — рассказала она о состоянии животных.

Кроме того, питомцы истощены. Жильникова подчеркнула, что всем потребовалось лечение. Она добавила, что с августа фонду удалось спасти 170 животных, основную работу проделали волонтеры из ДНР.

Накануне Жильникова сообщила, что в приграничных районах Курской области сложилась катастрофическая ситуация с бездомными и травмированными животными, особенно остро проблема стоит в Суджанском районе. По ее словам, в этом регионе находятся тысячи брошенных собак и кошек. Суджанский район испытывает наибольшие трудности — вывоз животных практически не осуществляется, за исключением случаев самостоятельной эвакуации владельцами своих питомцев.

Аналогичная, хотя и менее острая ситуация наблюдается в Кореневском и Глушковском районах, куда волонтеры доставляют гуманитарную помощь в виде кормов.

Ранее стало известно, что российским пенсионерам хотят раздать бездомных животных за субсидии.

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