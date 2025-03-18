Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области спасли детенышей нерпы и тюленя

На побережье Финского залива в Ленобласти спасли детенышей нерпы и тюленя
close
Водоканал Санкт-Петербурга/VK

На побережье Финского залива в Ленинградской области спасли детенышей балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя. Об этом сообщается в группе «Водоканал Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«На южном побережье Финского залива, в районе Копорской губы и бухты Батарейная, после сильных подвижек льда, вызванных ветром, были обнаружены детеныши ластоногих. Из-за разрушения льда самки не смогли докормить своих малышей, и те преждевременно расстались с мамами», — говорится в сообщении.

Возраст самки балтийской кольчатой нерпы составил около 5-7 дней, а вес — 5,8 кг. Детенышу серого тюленя также около недели, но его вес — 16 кг.

В настоящее время детеныши находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, их кормят специальной смесью через зонд каждые 2–3 часа и проводят все необходимые процедуры для их восстановления.

5 марта сообщалось, что во Владивостоке детенышу тюленя понадобилась помощь специалистов после того, как его покусали собаки. Животное обнаружили на льдине, недалеко от берега в Эгершельде. У тюленя пострадали голова и хвост, часть ран уже затянулись. Волонтеры оказали ему необходимую помощь, сейчас животное находится на карантине в реабилитационном центре. Спустя некоторое время его отправят в уличный вольер.

Ранее рыбак спас детеныша тюленя-монаха и помог ему воссоединиться с матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами