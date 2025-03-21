Россияне ответили, какими кассами в магазинах они пользуются

Более половины (55%) россиян пользуются кассами самообслуживания везде, где они уже установлены, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,3 тыс. человек.

Они уточнили, что считают этот способ более удобным и быстрым.

«Только кассы самообслуживания. Там видно, почем берешь товар, а то на полках часто стоят не актуальные ценники, и не знаешь, сколько придется заплатить», — отметил участник опроса.

Однако 43% респондентов заявили, что пробивают покупки на обычных кассах, потому что пользоваться терминалами для них иногда бывает сложно.

«Там, где возможно, пользуюсь классической кассой с живым кассиром. Автоматы больше выматывают нервы. У каждой сети свои алгоритмы, и быстрее дождаться очереди, что в них разбираться. Ассистенты при этом полны надменности, подходят не сразу», — поделился один из опрошенных.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что пользуются обоими вариантами.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев до этого говорил, что люди, которые пользуются кассами самообслуживания, рискуют отсканировать не все товары или пробить покупку другого человека.

Ранее в Госдуме предложили сократить количество алкогольных магазинов в РФ.