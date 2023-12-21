Россиян предупредили об опасности касс самообслуживания

Люди, которые пользуются кассами самообслуживания, рискуют отсканировать не все товары или пробить покупку другого человека. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт отметил, что кассы самообслуживания, как и вся техника, может зависнуть во время сканирования товаров или оплаты.

«Может быть чисто человеческий фактор, когда ошибается сам покупатель. Например, он попытался отсканировать товар, а тот не пробился или случайно прошел два раза. В первом случае у покупателя могут возникнуть проблемы с охраной, когда он начнет выходить из магазина и запищит рамка. Во втором — итоговая сумма чека окажется выше, чем ожидалось», — продолжил Беляев.

Если же предыдущий покупатель начал сканировать свои товары и не закрыл чек, второй покупатель может не заметить это и оплатить не только свои покупки, но и те, которые были отсканированы предыдущим пользователем кассы. Аналитик подчеркнул, что внимательность поможет избежать всех этих ситуаций.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов до этого говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше.

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