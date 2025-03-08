В Госдуме предложили сократить количество алкогольных магазинов в РФ

Количество алкогольных магазинов в России необходимо сократить для увеличения продолжительности жизни. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Зачем ограничивать употребление алкоголя? Самая главная задача — повлиять на среднюю продолжительность жизни в стране. Потому что чем больше алкоголя употребляют люди в стране, тем меньше продолжительность жизни», — заявил он.

По словам парламентария, власти российских регионов могут ограничить продажу алкоголя самостоятельно, однако есть территории, где ограничения вводить не нужно. Он добавил, что раньше алкоголь можно было покупать во всех магазинах России круглосуточно, ограничения на ночную продажу спиртосодержащих напитков были введены позже. После введения ограничительных мер стало меньше алкоголь-ассоциированных происшествий и заболеваний.

«Хочу добавить, что нужно ограничивать места продажи алкоголя. Потому что есть регионы, где фактически в каждом многоэтажном доме есть алкогольный магазин и аптека. Все-таки количество алкогольных магазинов должно быть меньше», — добавил Леонов.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести запрет на продажу алкоголя в России по воскресеньям. Позже заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что для введения подобных ограничений нет необходимости.

Ранее врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.