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Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом

Начальник ФСИН Гостев доложил Путину о ситуации в волгоградской колонии

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Кадр из видео/Россия 24

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На нем глава государства сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии в Волгоградской области, передает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в ИК-19.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в колонии и взяли заложников. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу.

Ранее захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину.

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