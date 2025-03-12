Глава ФСИН рассказал о нехватке личного состава

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства заявил, что некомплект личного состава в службе достиг 23%. Его слова приводит ТАСС.

«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта», — сказал он.

По его словам, некомплект за последние пять лет вырос и достиг 23%. Гостев отметил, что нехватка составляет 53 975 человек, по отдельным категориям сотрудников ряда территориальных органов некомплект превышает 40%. По его словам, более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии.

Также Гостев рассказал, что украинские военные в период с февраля 2022 года по настоящее время нанесли удары более чем по 80 объектам Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Глава ведомства добавил, что на этом фоне ФСИН была вынуждена принять дополнительные меры по приостановке работы семи своих учреждений и эвакуации более 3,8 тыс. осужденных граждан.

Ранее глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом.